Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza
Daha önce adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kobbie Mainoo'nun geleceği resmiyet kazandı. 21 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İşte tüm detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 30.04.2026 16:59
Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken takımlar yaz transfer dönemi hamlelerini hesaplamaya başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İki İstanbul temsilcisinin daha önce gündemine gelen Kobbie Mainoo'nun geleceği resmiyete kavuştu.