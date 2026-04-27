Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'u mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+1. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise 90+6. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada Meschak Elia'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte ligde üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrılan Samsunspor, 45 puana yükseldi ve 7. sıradaki yerini korudu. Corendon Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda top rakip savunma oyuncularından sekerek Janvier'e geldi. Bu futbolcunun gelişine sert volesinde kaleci İrfan Can Eğribayat topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Diabete'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Elayis Tavşan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

39. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Duarte'nin ortasında topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları kornere gönderdi.

64. dakikada sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Mendes'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunu kaleci Victor iki hamlede kontrol etti.

71. dakikada Samsunspor'un merkezden geliştirdiği atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mouandilmadji, Lima'dan sıyrılarak kaleci Victor ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Victor açılarak topu Mouandilmadji'nin ayağından alıp, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Enes Albak'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin çaprazdan keleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 0-3

90+6. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

90+7. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta topla son çizgiye inen Duarte'nin ortasında ön direkte Meschack topla buluştu. Bu futbolcunun topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3

Karşılaşma Samsunspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.