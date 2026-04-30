İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown'u kadrosuna katmak için devreye girdi.

İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilere 16 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise transfer için 18 milyon Euro istediği kaydedildi.

BU SEZON 36 MAÇA ÇIKTI!

Fenerbahçe'ye sezon başında Gent'ten 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında gelen Brown, sarı lacivertlilerde 36 karşılaşmaya çıktı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 7 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç futbolcunun, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.