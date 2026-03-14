Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşılaşıyor. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ligin iki iddialı ekibi mücadele edecek. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KOCAELİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Dijkstell, Smolcic, Rivas, Keita, Show, Tayfur, Agyei, Churlinov, Serdar.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Nagalo, Arif, Marko, Berkan, Türüç, Melih, Olaigbe, Muleka.

KOCAELİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat 13.30'da başladı.

KOCAELİSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.