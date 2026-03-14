Dursun Özbek, Victor Osimhen'in isteğini geri çevirmedi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Liverpool turu için açıkladığı 3 milyon Euro'luk prime Victor Osimhen'den esprili bir çıkış geldi. Dursun Özbek'in cevabı ise takımı motive etti. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 14.03.2026 - 11:12
Galatasaray, hem lig hem de Avrupa'da tarihi bir sürecin içinden geçerken başkan Dursun Özbek ve yönetimi de oyunculara verdikleri primlerle motivasyonu yükseltiyor.
SÜRPRİZ ÇIKIŞ!
Liverpool'u elemeleri halinde tur primini 3 milyon Euro olarak açıklayan başkan Özbek'e, sürpriz bir isimden çıkış geldi.
HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Osimhen, "5 milyon Euro (253.4 milyon TL) olsun" isteğinde bulunurken Özbek dahil herkesi güldürdü, oyuncular da başkana tempo tuttu.