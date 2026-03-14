Spor yazarları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe takımları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.Sarı-lacivertliler, deplasmanda mücadele ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Spor yazarları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar...
Yine çöpe atılan bir ilk yarı... Bu artık Fenerbahçe'de alışkanlık olmaya başladı. Hep söylüyorum; ilk yarıyı önde kapatıp içeri girmekle geride girmek arasında çok fark var. Zira çevirmek için fazla efor sarfediyorsun. Tedesco lig sonuncusu hatta artık TFF 1. Lig takımı karşısına tam 4 defansif orta sahayla çıktı. Bunun anlamını bilen varsa beri gelsin! Topu kim taşıyacak, golü kim atacak? Elindeki bütün savunma oyuncularıyla sahaya çıkıp henüz ilk yarıda 2 gol yedin! Senin skora en çok katkı yapan ilk oyuncun Talisca sakat ancak en çok katkı yapan ikinci oyuncusu olan Asensio'yu yanında oturtuyorsun.
Yenilen ilk gol Levent- Mert Günok AŞ.! Biri gereksiz geri pas veriyor diğeri korkudan topu kornere bırakıyor. Nitekim duran toptan golü buluyor Karagümrük ekibi... Desem ki Avrupa maçı için rotasyon yapıyorsun lakin o da yok! Düşmüş takımın taraftarına 3-3-3 diye tezahürat yaptırdınız ya, gerçekten büyük ayıp! İkinci yarı tam 4 oyuncu değişikliğiyle başladı Fenerbahçe... Bu ne demek? Ben büyük bir yanlışlık yaptım, girin kurtarın!
İlk 45 dakikaların çöpe gittiği bazı maçlarda geri dönüş yapabilmişti sarı- lacivertliler... Ama papaz her zaman pilav yemiyor! Öyle bir maç kaybetti ki Fenerbahçe bence şampiyonluk gitti. Ancak Galatasaray Başakşehir'e yenirse şampiyonluk şansından bahsedebiliriz. Ancak Galatasaray'ın kazanması durumunda dükkan kapanır. Yine koca bir sezon aynı yanlışlıklar yapılarak, yine Anadolu takımlarına dağıtılan puanlarla sona eriyor. Takımı santrforsuz oynamak zorunda bırakanlara selam olsun!
GÜRCAN BİLGİÇ - BEN YEMEDİM, SEN YE!
Samsunspor maçı sonrasındaki basın toplantısında Tedesco, soruları "negatif" bularak, "Bu takım son dört maçının üçünü kazandı, bir beraberliği var. Nedir bu karamsarlık" diye itiraz etti. Herkesin gördüğü net düşüşü sadece sakat oyuncular ile açıklamaya çalıştı. Haklı da olabilir.
Ama yine kendisinin dediği gibi oturduğu koltuk "ağlama" değil, "çözüm bulma" yeri. Sert maç trafiğinde Karagümrük maçına çıkardığı takımın ofansif sınırları vardı. Kulübede golü yapacaklar oturuyor, sahada ise gol olmaması için görevli olanlar var. Bu mantığı "sakatlık sınırı" ile mazeretlendirdi. Sonrası daha da facia... Kulüp Başkanı rakibe yapılan pozitif hataları yorumlayacağına, kendi içindeki isimleri hedefe koyacak açıklamalar yapıyor.
"Bu çocukları yedirmem, 11 seneyi onlara yüklemem" deyince de, dünkü gibi sahada dolaşanlar çıkıyor ortaya. Takımı şampiyon yapması için gelenlere, "Olmasanız da olur" mesajını atarsanız, lig sonuncusundan tabiri caizse "dayağı" yerler. Üstelik net bir Karagümrük penaltısı hakem – VAR işbirliği ile de güme gitti. Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında yönetilmediğini; "savrulduğunu" çokça söyleyip, yazdık. Bu kadro kalitesinin bu kadar kötü yönetilmesi, iki kornerden iki gol yemesi, maçı neredeyse gol kaçırmadan bitirmesiyle sezon hedefi Ziraat Türkiye Kupası oluverdi. Trabzonspor'un gelişine baktığınızda Şampiyonlar Ligi şansı da ciddi tehlikede. Koca sezonun içine ancak böyle edilirdi. Emeği geçenleri tebrik (!) ederim.
MUSTAFA ÇULCU - TEDESCO'YA YAZAR
Fenerbahçe'de baskı, coşku ve tempoyu geçtim futbol adına bir şey yok. Durarak oynuyorlar. Sanırsınız oyuncular birbirlerine küs. Rakip ise ligin sonuncusu ama keyifle oynuyor, güncel futboldan örnekler sunuyor. İki korner, iki gol. Fenerbahçe ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Lakin hiçbir şey değişmedi. Son maçlara baktığımızda çekirge bir zıpladı iki zıpladı ama üçüncü de yere çakıldı.
Şampiyonluk yarışı bitti. Şimdi ikincilik mücadelesi başladı. Bu hüsran Tedesco'ya yazar. Önceki hafta 1. Lig maçında 63 dakika içinde 3 kez VAR müdahalesi yemiş bir hakeme bir sonraki hafta asla maç verilmez. Aksine dinlendirilir. Ama bizde başarısızlığa ceza yerine ödül veriliyor. Utanmasalar derbi verecekler! Hal böyle olunca da Mehmet Türkmen kendini hakemliğin ikonu sanıyor! Kabahat onda değil onu bu havaya sokanlarda...
Fauller, kartlar, yer alma sorunları devam ediyor. 18'de Yiğit Efe rakibi Larsson'u kaçırınca arkasından formasından çekti, bırakmadı. Forma net uzadı, penaltı ve rakibin bariz gol şansını tutarak çekerek engellediği için Yiğit Efe kırmızı kart olmalıydı. Hakem veremedi. Hakemlik bitti. VAR çekmenin şiddetini hakeme bıraktı, devreye girmedi, VAR bitti!
Merakım şu: pozisyon aksi olsaydı Ferhat'ın hakemleri bu futbol iklimimizde acaba ne yaparlardı? K.Gümrük'ün attığı iptal edilen golde Tiago ofsayt, iptal doğru. 40'ta Fenerbahçe penaltı bekledi Barış'ın sağ kolu açık lakin görüntüye göre topun hızı şekli hiç değişmiyor kola ve temas yok. Hele 64'te yaşanan kargaşada çaresizliği ve sonrasındaki kararları ise bize hakemliği de bilmediğini gösterdi.
En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Tedesco'yu hemen gönderin, İsmail Kartal'ı göreve getirin! Bu Tedesco ile şampiyonluk Kaf Dağı'nın ardında... Adam, takımda ne kadar düz oyuncu varsa sahaya sürmüş, Skor üretebilecek, oyun aklı olabilecek, çalım atacak, baskı kuracak oyuncular ise kulübede. İnanılır gibi değil. Bir takımın 11'i ile ancak bu kadar oynanabilir! Tedesco, amatörce kadro kurulumu ile Fenerbahçe'nin adeta canına okurken, 'Hoca sen ne yapıyorsun! Çılgınlık bu' diyebilen de yok. İlk yarıda birbirine benzer 4 orta saha oyuncusu ile sahaya çıkıyorsun.
Lig sonuncusu Karagümrük, Fenerbahçe orta sahasını adeta otobana çevirdi ilk yarıda. Fenerbahçe'de Guendouzi dışında ilk yarıda savaşan, yüreğini ortaya koyan başka bir oyuncu yoktu sahada. Daha iyi oynayan, rakip kalede daha çok pozisyon bulan takım lig sonuncusu Karagümrük'tü. Bir takım, bir maçta kornerden iki gol birden yer mi? Amatör takımlar bile yemez! Fenerbahçe'nin ilk yarıda yediği iki gol de korner atışından geldi. İlk 45'te Karagümrük 13 kez rakip ceza sahasına girerken, Fenerbahçe'de bu sayı sadece 8 idi.
Tedesco, hatasını anladı ve ikinci yarıya başlarken dört oyuncu birden değiştirdi. Mert, İsmail, Fred ve Kerem kenara gelirken; Asensio, Brown, Musaba ve Nene oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye hayat veremedi. Giren oyunculardan sadece Musaba, hücuma biraz olsun hareket getirdi. Ama Musaba'dan isabetli bir orta beklemek tam bir hayal! Bir kanat oyuncusu bu kadar mı isabetsiz ortalar yapar arkadaş!
Fenerbahçe, ligin dibindeki Karagümrük savunmasını aşmayı başaramadı. Karagümrük belki de bu sezonki en rahat galibiyetini aldı. Ligde 25 maçta sadece 3 galibiyeti olan Karagümrük, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'yi yıkmayı başardı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk yenilgisini Karagümrük'ten almış oldu. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de oynanan kötü futbol, 25 milyon Fenerbahçe taraftarını kahretti. Golcüsü olmayan Fenerbahçe, Karagümrük karşısında net pozisyona giremeden maçı tamamladı. Lig sonuncusu Karagümrük'ü gösterdiği olağanüstü mücadele nedeniyle de tebrik etmek lazım.