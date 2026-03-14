Sezon başında Beşiktaş'tan 20.7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a döneceği şeklinde çıkan haberler hakkında konuştu.

Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten Portekizli oyuncu, Rus medyasından Match TV'ye konuştu. Gedson, "Bana bu tarz soruları yöneltmeyin. Ben Spartak'ın oyuncusuyum ve tamamen takıma odaklıyım. Bu haberler söylentilerden ibaret. Gazetelerden okuyorum. Ben bir Spartak oyuncusuyum ve tamamen yaklaşan maça ve yapılması gerekenlere odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Spartak formasıyla 23 maçta süre alan Gedson, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Rus ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.