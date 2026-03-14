Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı İzmir’de yaşanacak. Ligin formda ekiplerinden Göztepe, sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede hem puan yarışı hem de sahadaki rekabet büyük önem taşıyor. Göztepe taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Alanyaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11’lerini araştırıyor.

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 26. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u yenerek galibiyet hasretini sonlandırıp yeni bir sayfa açmak istiyor. Süper Lig'de geride kalan 25 maçta topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Göztepe, Avrupa hedefini sürdürmek için taraftarı önünde galibiyet arıyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise ligin alt sıralarından kurtulup nefes almak amacıyla İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Göztepe - Alanyaspor maçına orta hakem olarak Asen Albayrak'ı atadı. Bu görevlendirme ile Süper Lig'de tam 22 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın hakem orta hakem olarak düdük çalacak.

GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı bu akşam oynanacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Corendon Alanyaspor mücadelesi beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Juan, Jefferson.



Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Ümit, Ruan, Aliti, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang, Güven.

