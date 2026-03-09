Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Elia, Janvier, Makouta, Hwang, Mounie.
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Pedro, Thalisson, Dele-Bashiru, Veresanovic, Göktan, Traore, Metehan, Koita.
CORENDON ALANYASPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.