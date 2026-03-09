Corendon Alanyaspor Gençlerbirliği maçını canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig 25. hafta mücadelesi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Alanyaspor ve Gençlerbirliği arasında gerçekleşiyor. Corendon Alanyaspor, kendi sahasında oynayacağı kritik karşılaşmada saat 20.00'de Gençlerbirliği'yi ağırlayacak. Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de puanını artırarak üst sıralarda yer alma hedefini sürdürürken, Gençlerbirliği ise deplasmanda sürpriz puanlar elde ederek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ligin son haftalarına girilirken, her iki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar ASPOR'da!

CORENDON ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 25. hafta mücadelesi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü (bu akşam) Alanyaspor ve Gençlerbirliği arasında oynanacak.

ALANYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Gençlerbirliği, sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitti. Takım, Levent Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra, 31 Ekim – 7 Aralık 2025 tarihleri arasında kırmızı-siyahlıları çalıştıran Volkan Demirel ile yeniden anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adamın ikinci dönemi, takımda moral ve motivasyonu artırmayı hedefliyor.

ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Gençlerbirliği, son 4 maçında istediği sonuçları alamadı; 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Volkan Demirel yönetimindeki ikinci dönemde, Alanyaspor karşısında galip gelerek ligde çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Bu kritik maç, hem takımın moralini yükseltmek hem de üst sıralarla farkı kapatmak için büyük önem taşıyor.

EKSİKLER VE CEZALILAR

Ligde 24 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncular da dikkat çekiyor. Özellikle sarı kart cezalısı Tongya, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Takımın kadrosu ve eksikler, maçın taktiksel planlamasında belirleyici olacak.