Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Mart 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum haberimizde. Kapalıçarşı canlı altın piyasası verilerine göre çeyrek altın kaç TL'den satılıyor? Ons altın fiyatındaki değişimler gram altına nasıl yansıdı? 22 ayar bilezik ve ata altın fiyatları dahil olmak üzere güncel altın kuru ve anlık alış-satış listesi için hemen tıklayın. Ekonomi dünyasından son dakika altın gelişmeleri burada.

Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar, 9 Mart 2026 Pazartesi günü gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları günün en çok araştırılan ekonomik verileri arasında yer alıyor. Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda belirlenen ons altın fiyatı ve döviz kurlarındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları gün içerisinde anlık olarak güncelleniyor. Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olan altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha fazla ilgi görüyor. Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.218,37 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.219,27 TL

9 MART PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,07 (Alış) - 44,09 (Satış)

◼EURO: 50,83 (Alış) - 50,89 (Satış)

◼STERLİN: 58,66 (Alış) - 58,74 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (9 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 7.218,37 TL 7.219,27 TL Çeyrek Altın 11.962,00 TL 12.071,00 TL Yarım Altın 23.923,00 TL 24.135,00 TL Tam Altın 47.009,22 TL 47.970,16 TL Ata Altın 48.478,25 TL 49.735,94 TL 22 Ayar Bilezik 6.679,41 TL 6.730,45 TL Gümüş 118,63 TL 118,74 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Mart Pazartesi günü saat 13.55 itibarıyla alınmıştır.