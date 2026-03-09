Eyüpspor-Kocaelispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Ligin son ve orta sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi A Spor'dan canlı takip edebilirsiniz

ikas Eyüpspor-Kocaelispor maçını canlı takip et...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürerken ikas Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Jankat, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Emre Akbaba, Baran Ali, Pintor, Angel Torres, Umut Bozok.

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty, Agyei, Churlinov, Serdar Dursun.





MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

EYÜPSPOR'DA İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Eyüpspor'da Umut Bozok ve Emre Akbaba sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncunun karşılaşmada kart görmesi halinde, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

İLK MAÇI KOCAELİSPOR KAZANMIŞTI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu kez Eyüpspor sahasında rövanşı almak için sahaya çıkacak.

KOCAELİSPOR LİGDE 8. SIRADA

Kocaelispor, Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

İKİNCİ YARIDA İSTEDİĞİ SONUÇLARI ALAMADI

Körfez temsilcisi ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı. Bu süreçte oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Son iki lig maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, Eyüpspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

KOCAELİSPOR'DA EKSİKLER

Kocaelispor'da sakatlıkları bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da Eyüpspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

EYÜPSPOR'UN LİG PERFORMANSI

Eyüpspor ise ligde oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Eflatun-sarılı ekip topladığı 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandıran Eyüpspor, kalesinde ise 35 gol gördü.