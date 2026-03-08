Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı saat 13.30'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Mebude, Ali Sowe

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Van de Streek, Ballet, Doğukan, Storm