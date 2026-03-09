Domenico Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe tepki!
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Samsunspor'u son dakika golüyle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında Türkçe ifadelerle eleştirilere tepki gösterdi. İşte o anlar...
