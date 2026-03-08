CANLI SKOR ANA SAYFA
Maç sonu Kadıköy'de büyük gerginlik! Maç sonu Kadıköy'de büyük gerginlik! 23:07
Marco Asensio: Benim için kolay bir hafta olmadı! Marco Asensio: Benim için kolay bir hafta olmadı! 23:03
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan flaş hakem tepkisi! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan flaş hakem tepkisi! 22:57
Domenico Tedesco: Daha kötüye gidebilirdi! Domenico Tedesco: Daha kötüye gidebilirdi! 22:50
Jayden Oosterwolde: 10 yıl gibi hissediyorum! Jayden Oosterwolde: 10 yıl gibi hissediyorum! 22:36
"En önemli galibiyetlerimizden biri olacak!" "En önemli galibiyetlerimizden biri olacak!" 22:31
F.Bahçe farkın açılmasına izin vermedi! F.Bahçe farkın açılmasına izin vermedi! 22:26
F.Bahçe son dakikada kazandı! F.Bahçe son dakikada kazandı! 22:06
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 21:45
F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! 21:13
F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek 20:36
F.Bahçe'den Kadınlar Günü'ne özel anons jesti F.Bahçe'den Kadınlar Günü'ne özel anons jesti 20:10
