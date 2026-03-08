Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER
"100 maç oynadım Fenerbahçe ile, çok mutluyum. 3 yl oldu ama 10 yıl gibi hissediyorum. Maça iyi başlayamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Kendimiz zorlaştırdık işimizi ama kazandık. Bizler şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz.""