Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedi ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yaşadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik. Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak."