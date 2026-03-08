Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, her iki ekip de 1 puanla sahadan ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golünü 17. dakikada Jackson Muleka Kaydederken, konuk ekibin golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.

Kasımpaşa'da Pepe Habib Gueye 45+8. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Puanını 24'e çıkaran TÜMOSAN Konyaspor 13. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa ise 21 puanla küme düşme hattından kurtulamadı ve 16. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Gianniotis'in çeldiği meşin yuvarlağı Arif Boşluk auta attı.

17. dakikada sağ kanatta çizgiye inen Andzouana'nın ortasında ceza sahası içinde Muleka'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Benedyczak'ın şut çekeceği sırada Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrası VAR tavsiyesiyle kenara çağırılan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Benedyczak'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Olaigbe'nin pasında topla buluşan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak Gianniotis'de kaldı.

45+5. dakikada Ben Ounes'in pasında topla buluşan Diabate kaleciden sıyrıldı. Boşta kalan topu alan Gueye ceza alanına girdiği sırada Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+8. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Gueye'nin şutunu kaleci Bahadır kurtardı.

72. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Uğurcan'ın kafa pasında Jevtovic topu ağlarla buluşurdu ancak hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle golü iptal etti.



83. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tunahan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Becao'nun eline çarparken, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.