Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 54. dakikada Alexandru Maxim attı. Konuk ekibin skoru eşitleyen golü ise 63. dakikada Serginho'da geldi.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 30 puan olurken Fatih Karagümrük 14 puan oldu.
Ligin sonraki maçında Gaziantep FK, Antalyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin altıpas üzerinden vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
11. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
13. dakikada Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert şutunda, kaleci Zafer topu kornere çeldi.
24. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Perez'in ceza sahası dışında sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Lungoyi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Gassama'nın kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'te kaldı.
37. dakikada Maxim'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topu kontrol eden Gassama'nın ceza sahası sağ iç çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Bartuğ'un pasıyla ceza sahası sağında topla buluşan Barış'ın yerden sert şutunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Lichnvosky'e çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-0
56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içinde topu alan Sorescu'nun rakibini geçtikten sonra plase vuruşunda kaleci Ivo Grbic, meşin yuvarlağı son andan kornere çeldi.
62. dakikada Tiago Çukur'un pasında topla buluşan Sergio Junior'un uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-1
74. dakikada Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda kaleci Ivo Grbic ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde Mujakic'in kafayla arkada direğe sektirdiği topa Bayo'nun vuruşda meşin yuvarlak kalenin üzerindne dışarı çıktı.
87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı güçlükle köşeden kornere gönderdi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.