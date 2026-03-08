Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde ter etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.