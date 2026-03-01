Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Samsunspor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

Samsunspor: Okan, Drongelen, Yunus, Borevkovic, Tomasson, Mendes, Celil, Yalçın, Elayis, Assoumou, Mouandilmadji.

Gaziantep FK: Mustafa, Camara, Mujakic, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Tayyip, Sangare, Ogün, Rodrigues.