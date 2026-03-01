Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı duyuru ile teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Hesap. com Antalyaspor maçında hastalığı sebebiyle yer alamayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.