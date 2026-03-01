Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarınaı yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, "Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi. Takımımız hazırlıklarını pazartesi günü saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak." ifadeleri yer aldı.