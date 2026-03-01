TRANSFER HABERİ: İşte Galatasaraylı yıldızın yeni adresi!
Bu sezon 3 kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, sarı kırmızılıların yıldız isminin yeni sezondaki sürpriz adresini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı genç yetenek Yaser Asprilla hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 22 yaşındaki kanat oyuncusunun gelecek sezon rotası İngiltere olabilir.
AS gazetesinin haberine göre Asprilla'nın adı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile anılıyor.
Haberde, genç futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ve İngiltere'ye dönüş ihtimalinin giderek güçlendiği ifade edildi.
Asprilla, Girona FC'ye transfer olduğunda büyük beklentiler yaratmıştı. Katalan temsilcisi, Kolombiyalı oyuncuyu Watford FC'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve onu kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak görmüştü.
Ancak genç kanat, İspanyol futboluna beklenen uyumu sağlayamadı. Zaman zaman bireysel yeteneğini sahaya yansıtsa da istikrar konusunda soru işaretleri oluştu.
Girona Teknik Direktörü Michel, transfer sürecinde oyuncuya zaman tanınması gerektiğini vurgulamıştı. Buna rağmen geçen sürede beklenen gelişim tam anlamıyla gerçekleşmedi. Özellikle 2025-2026 sezonunun ilk bölümünde performansının dalgalı seyretmesi, kulüp içinde sabrın azalmasına yol açtı.
Girona Sportif Direktörü Quique Carcel de kış transfer döneminin ardından yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun kendisini endişelendirdiğini dile getirmişti. Bu sürecin ardından Asprilla'nın sezonun geri kalanı için Galatasaray'a kiralanması, hem oyuncu hem de kulüp adına yeni bir başlangıç olarak değerlendirildi.
Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 6 maçta görev alan Asprilla, toplam 630 dakikalık süreçte 176 dakika sahada kaldı ve yalnızca bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi'nde son maçta yapılan altı değişikliğe rağmen süre alamaması ise dikkat çekti. Buna karşın Avrupa arenasındaki son 16 turu, genç oyuncu için önemli bir vitrin olarak görülüyor.
İspanyol basınına göre Girona cephesinde Asprilla'ya yönelik ilk dönemlerdeki güçlü inanç zayıflamış durumda. Oyuncunun yeteneği sorgulanmasa da performansının beklentilerin gerisinde kalması, kulübün uzun vadeli planlarında değişikliğe gidilebileceği yorumlarına neden oluyor.
Son iddialara göre ise Asprilla'nın kariyerinde bir sonraki durak yeniden İngiltere olabilir. Leeds United seçeneği giderek daha ciddi bir ihtimal olarak öne çıkarken, genç futbolcunun geleceği yaz transfer döneminde netlik kazanacak gibi görünüyor.