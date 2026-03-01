Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi ve puanını 24'e çıkararak 12. sırada yer aldı. Zecorner Kayserispor ise son iki maçta 4 puan toplayarak puanını 20'ye yükseltti ve 17. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de gelecek hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ceza sahasına taşıdığı topta savunmanın ters vuruşuyla kaleye yönelen topu, kaleci Velho kornere gönderdi.

5. dakikada soldan gelişen atakta Tongya, ceza sahasında Metehan Mimaroğlu'nu topla buluşturdu. Metehan'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortada Cardoso'nun dokunduğu top, kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından Mane'ye çarparak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

56. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Chalov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

89. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde ön direkte Semih Güler'in müdahalesinin ardından Zuzek'e çarpan topu kaleci Velho önledi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.