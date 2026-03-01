Antalyaspor-Fenerbahçe maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kritik Antalyaspor-Fenerbahçe maçı futbolseverlerin gündeminde. Galatasaray'ın kazandığı haftada şampiyonluk yarışında puan farkını 2'ye düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, zorlu Antalya deplasmanında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Önemli eksiklerle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihleri büyük merak uyandırıyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 1 Mart 2026 Pazar günü (bugün) deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, Antalyaspor sahasında sürpriz peşinde olacak. Bu nedenle mücadele, haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 1 Mart 2026 Pazar günü (bugün) deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürvan Hasova üstlenecek Antalyaspor-Fenerbahçe maçı VAR hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Ceesay, Giannetti, Veysel, Paal, Soner, Van De Streek, Doğukan, Safuri, Ballet

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Yiğit, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR 60. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında yıllardır süren rekabette sarı-lacivertliler belirgin bir üstünlük kurmuş durumda.

Bugüne kadar oynanan 59 lig maçında Fenerbahçe 40 galibiyet elde ederken, 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise rakibini 8 kez mağlup etmeyi başardı. Bu istatistikler, Fenerbahçe'nin rekabetteki genel üstünlüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

GOL İSTATİSTİKLERİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında oynanan maçlarda gol yollarında da Fenerbahçe'nin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 59 maçta toplam 109 gol kaydetti. Antalyaspor ise bu maçlarda 47 golle karşılık verdi. Maç başına gol ortalamalarına bakıldığında Fenerbahçe'nin hücum etkinliği dikkat çekerken, savunma performansı da istatistiklere olumlu yansımış durumda.

ANTALYA'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile lig tarihinde 29 kez deplasmanda karşılaştı. Antalya'da oynanan bu maçlarda da sarı-lacivertlilerin üstünlüğü göze çarpıyor. Bu 29 karşılaşmanın 15'ini Fenerbahçe kazanırken, Antalyaspor 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmandaki gol istatistiklerinde ise Fenerbahçe 40 gole ulaşırken, Antalyaspor 25 gol kaydetti.

Akdeniz temsilcisi zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atsa da genel tablo sarı-lacivertli ekibin lehine şekillenmiş durumda.

FENERBAHÇE'DEN 12 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 9 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Bu 12 maçlık periyotta Fenerbahçe 24 gol atarken, kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Bu istatistikler, hem hücum hem de savunma anlamında istikrarlı bir performansa işaret ediyor. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti ise 4 Ekim 2019 tarihinde geldi. Akdeniz ekibi, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmayı başarmıştı.

