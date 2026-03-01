Rüya Gibi 13. bölüm izle! Rüya Gibi final bölümü yayınlandı

Haberler

Show TV'nin dizisi Rüya Gibi, 13. bölümle final yaptı. Hanımeli'nin polis baskınından kurtulma çabası ve son görevin tamamlanmasının anlatıldığı final bölümü, diziseverleri ekran başına kilitledi. Erken final kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, izleyiciler dizinin neden sonlandırıldığını merak ediyor. Final bölümünü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyenler için full izleme linkleri ve dizinin bilinmeyen perde arkası detayları haberimizde. İşte Rüya Gibi final bölümü detayları...

Giriş Tarihi: 01.03.2026 21:43

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Final bölümünde Hanımeli'nin polis baskınından kurtulma mücadelesi ve son görevin tamamlanması diziseverleri ekran başına kilitledi. Erken final kararıyla sona eren dizi, sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu. Rüya Gibi'nin final bölümünü kaçıran izleyiciler, bölümü tekrar izleme yollarını araştırıyor. Dizinin konusu, oyuncuları ve neden final yaptığı merak ediliyor. Peki Rüya Gibi dizisi neden bitti? Final bölümünde neler yaşandı? İşte Rüya Gibi 13. bölüm full izleme linkleri ve dizinin final yapmasının perde arkası...

Hanımeli, polis baskını tehlikesini savuşturur ve son görev başarıyla tamamlanır. Emir; Çido ve Efe'yi, Boris'in ölümcül saldırısından kurtarır. Çido'nun, Boris'in sahaya sürdüğü gizli düşmanın Aydan'ın abisi Eralp olduğunu ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur.

Otelde ise tehlike giderek derinleşir; Eralp, ekibi rehin alarak kontrolü ele geçirir. Aydan ile abisi arasında sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Aydan'ın öncülüğünde Emir, Efe ve Eralp, Boris'e karşı tek cephede birleşir.

Emir, sevdiklerini kurtarmak ve temiz bir sayfa açmak uğruna kendi özgürlüğünü feda eder. Aydan, ekibin başına geçer; kendi projelerini hayata geçirerek işleri daha da büyütür. ÇAF için aşkta ve işte kazandıkları yeni bir dönem başlar.

Her şeyin başladığı teknede, Aydan ile Emir arasında sürpriz bir kavuşma yaşanır. Emir'in dönüşü ekip tarafından büyük bir sevinçle karşılanır; tüm savaşlar kazanılmış, bedeller ödenmiştir. Aydan ve Emir, kol kola, yeni bir maceraya doğru yelken açar.

Rüya Gibi, reyting performansının beklentilerin altında kaldığı ve istenilen izleyici ilgisine tam olarak ulaşamadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Kanal tarafından final kararı duyurulurken, Rüya Gibi 13. bölüm ile ekranlara veda edecek.

