Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

Maçta 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Hesap.com Antalyaspor'un gollerini 43. dakikada Levent Mercan (kendi kalesine) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sıdiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (kendi kalesine) geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 54 puanda kaldı. Ligde 24. hafta itirabıyla 2. sırada bulunan sarı-lacivertlilerin, zirvede yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi 3 puan geriden takip ediyor.

Hesap.com Antalyaspor ise ligde çıktığı son 4 maçın 3'ünden galip gelememiş oldu. Akdeniz ekibi, 24 puanla 13. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe evinde Samsunspor'ua ağırlayacak. Hesap.com Antalyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.

33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.

49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



58. dakikada Marco Asensio'nun ceza sahası yayından çektiği şutta top kalecide kaldı.



63. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Marco Asensio'nun uzak noktaya ortasına iyi yükselen Cherif'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1



64. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ballet ceza sahası içine yerden çevirdi. Topun gelişine Storm'un şutunda Ederson ayaklarıyla topu çeldi.



65. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşu üstten auta gitti.



69. dakikada sağ kanattan Marco Asensio'nun ceza sahası içerisine ortasına ters vuruş yapan Veysel Sarı, topu kendi kalesine gönderdi. 2-2



90+4. dakikada sol kanattan Matteo Guendouzi'nin ortasına Marco Asensio'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yakınından auta gitti.



90+7. dakikada Fred'in ceza sahasına havalandırdığı top Guendouzi'den sekerken, kale önünde Nene'in şutu üst direkten döndü.