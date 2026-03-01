Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, hastalığı sebebiyle maça katılamayacak olan Domenico Tedesco yerine teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

Göle, "2 oyuncumuz Antalya'da aramıza katıldı. Durumları iyi gözüküyor. Hocamız ağır bir viral enfeksiyon geçirdi. Şu an otelde, sağlık ekibimizin kontrolünde, müşahede altında. Bir sıkıntı yok, en kısa zamanda aramıza katılacak.

Antalyaspor, Sami hoca ile yükselişte. Çok net şablonları var. İç sahada Sami Hoca ile maç kaybetmediler. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Kamp sürecimizi 1 gün artırdık. Daha iyi yenileme periyodu oldu. Takımdaşlığımız da bir nebze arttı. Tam anlamıyla hazırız maça. Maç içinde taktiksel olarak ikinci toplara dikkat edeceğiz. Antalyaspor kenarları iyi kullanıyor. Baskılı bir oyun tercih edeceğiz. Her anlamda maça hazırız." ifadelerini kullandı.