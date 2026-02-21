Konyaspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik'e AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının VAR’ı Davut Dakul Çelik oldu
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.
Yayın Tarihi: 21.02.2026 - 12:18
