Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de N'Golo Kante için yeni karar! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için yeni karar! Yönetim harekete geçti Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en önemli transferi olan N'Golo Kante konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun düşük performansı sonrasında kritik bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarı sonucu tüm imkânlarını zorlayarak ve Youssef En-Nesyri'yi takas ederek devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, şimdiye kadar varlık gösteremedi.

2.5 yıl anlaşma karşılığında 42 milyon Euro'luk maliyetiyle dudak uçuklatan Fransız yıldızın büyük beklentisi şu ana kadar yerini hayal kırıklığına bırakmış durumda.