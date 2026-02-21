CANLI | Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Alanya'da kritik bir mücadele yaşanacak. 26 puanla 10. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda 33 puanlı 6. sıradaki RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Son 5 maçta sadece 5 puan toplayabilen ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, deplasman galibiyetiyle ilk 5'e yükselme hesapları yapıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da 1-1 biten karşılaşmanın rövanşında her iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. İşte maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri...