İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftası, düşme hattındaki kritik mücadeleye sahne oluyor. 18 puanla 16. sırada bulunan İkas Eyüpspor, kendi evinde 23 puanlı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Son iki maçta Başakşehir ve Galatasaray'a yenilen ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle moral bulup düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Öte yandan Levent Şahin yönetimindeki başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise deplasmandan puan alarak rahat nefes almayı hedefliyor. İstanbul'daki bu kritik randevu, her iki takım için de sezonun gidişatını etkileyebilecek öneme sahip. Peki maç ne zaman oynanacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının tüm detayları...

İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Ev sahibi Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin önderliğinde topa sahip olma oyununu sürdürmek istese de son haftalarda gol yollarında yaşanan tıkanıklığı bu maçta aşmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Gençlerbirliği cephesinde ise işler bir nebze daha sakin olsa da, kırmızı-siyahlılar deplasman karnesini düzelterek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumak niyetinde. İstanbul'da parçalı bulutlu bir havada oynanacak bu kritik mücadelenin tüm detayları netleşti. İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü, saat 13.30'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki bu puan mücadelesi, canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Yılmaz, Meras, Satlı, Onguene, Ulvan; Akbaba, Legowski, Gezek; Torres, Bozok, Pintor

Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson Kelven; Ülgün, Dele-Bashiru; Gürpüz, Tongya, Mimaroğlu; Koita

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği maçına Ömer Faruk Turtay atandı. Turtay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kerem İlitangil üstlenecek. 4. hakem ise Hakan Ülker olarak belirlendi.