Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Her şeyi tekrar devralacağım!

Fenerbahçe-Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, kendi sosyal medya hesabından taraftarlara verdiği mesajda, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" dedi. İşte o paylaşım...