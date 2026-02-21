Galatasaray forması giyen Noa Lang, saha dışındaki davranışıyla gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta giydiği formayı, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Assoennah Moskee'ne bağışladı.

AÇIK ARTIRMA 28 ŞUBAT'TA

Apeldoorn'da faaliyet gösteren cami yönetiminin düzenlediği "Livestream XXL" adlı bağış organizasyonu kapsamında Lang'ın forması açık artırmaya çıkarılacak.

28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinlikte elde edilecek gelirin caminin ihtiyaçları ve toplumsal projeler için kullanılacağı belirtildi.

SPOR DÜNYASINDAN DESTEK

Açık artırmada Noa Lang'ın yanı sıra Zakaria Aboukhlal, Jamal Ben Saddik ve Khalid Boulahrouz gibi isimlerin de özel eşyaları yer alacak.

Organizasyonun internet üzerinden canlı yayınlanacağı ve bağışların dijital platform üzerinden kabul edileceği açıklandı.