Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı, ara transfer döneminde ise sarı-lacivertliler ile sözleşmesini tamamlamadan bu sefer de Zenit'e kiralık olarak giden Jhon Duran hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Rus menajer Dmitry Selyuk, ülkesinde transfer döneminin kapanmasının ardından devre arasında Rus takımlarınının yaptıkları transferleri yorumladı.
Rus basınından Sports Daily'e konuşan Selyuk, kendisine Zenit'in Jhon Duran transferi hakkında da soru sorulması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.
Selyuk'un Jhon Duran açıklaması ise şu şekilde:
SORU: Birçok kişi Jhon Duran'ın Zenit'e kiralık olarak gelmesini tartışıyor. Sence orada iyi performans gösterebilecek mi?
"Bana da bu çok ilginç geliyor aslında. İngiltere'de kendini çok iyi gösterdi. Sonra, nasıl desem, elden ele dolaşmaya başladı.
Burada çok önemli bir nokta var: Ya kendini toparlayıp yine top kulüplerin istediği oyuncu olmaya karar verecek, ya da tam tersi — Zenit'ten sonra kimsenin umrunda olmayacak.
Anladığım kadarıyla Fenerbahçe ondan kurtuldu ve rahat bir nefes aldı."
2025/26 sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Duran, 21 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Kolombiyalı futbolcu ayrıca Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.