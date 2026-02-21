Galatasaray transferde büyük oynuyor

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da yeni sezon planlaması da başladı. Sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki ilk bombası ortaya çıktı. Cimbom Avrupa devleri ile transfer yarışına girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenerek son 16 turu için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadı.
Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Leon Goretzka için Galatasaray'ın Avrupa devleriyle yarışta olduğu iddia edildi.
Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Leon Goretzka'yı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için Atletico Madrid, Milan ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle transfer yarışına girdi.
Goretzka'nın devre arasında A.Madrid'e transfer olmaya çok yaklaştığı ancak yıldız ismin sezonu Münih'te tamamlama kararı aldığı için bu transferin rafa kalktığı öğrenildi.
CİMBOM OLDUKÇA ISRARCI
Yeni Asır'ın derlediği haberde, İspanyol devinin oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir teklif hazırlaması gerektiği belirtildi.
Milan ve Galatasaray'ın ise "iddialı tekliflerle" oyuncuyu transfer için ikna etmesi gerektiği ifade edildi.
31 yaşındaki Alman oyuncunun, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden en çok Bayer Leverkusen'e yakın olduğu da haberde yer aldı.
Kariyerine Leverkusen'de devam etmesi halinde ülkesi Almanya'da kalacak olmasının Goretzka için önemli bir faktör olduğu aktarıldı.
Öte yandan Bayer Leverkusen'in de tecrübeli orta sahayı tatmin edecek bir proje sunduğu belirtildi.