Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray transferde büyük oynuyor

Galatasaray transferde büyük oynuyor Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da yeni sezon planlaması da başladı. Sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki ilk bombası ortaya çıktı. Cimbom Avrupa devleri ile transfer yarışına girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenerek son 16 turu için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadı.

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Leon Goretzka için Galatasaray'ın Avrupa devleriyle yarışta olduğu iddia edildi.