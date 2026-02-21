Süper Lig'in 23. haftası, düşme hattındaki kritik mücadeleye sahne oluyor. 18 puanla 16. sırada bulunan İkas Eyüpspor, kendi evinde 23 puanlı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Son iki maçta Başakşehir ve Galatasaray'a yenilen ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle moral bulup düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Öte yandan Levent Şahin yönetimindeki başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise deplasmandan puan alarak rahat nefes almayı hedefliyor. İstanbul'daki bu kritik randevu, her iki takım için de sezonun gidişatını etkileyebilecek öneme sahip. İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Ev sahibi Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin önderliğinde topa sahip olma oyununu sürdürmek istese de son haftalarda gol yollarında yaşanan tıkanıklığı bu maçta aşmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Gençlerbirliği cephesinde ise işler bir nebze daha sakin olsa da, kırmızı-siyahlılar deplasman karnesini düzelterek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumak niyetinde. İstanbul'da parçalı bulutlu bir havada oynanacak bu kritik mücadelenin tüm detayları netleşti. İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü, saat 13.30'da başladı.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki bu puan mücadelesi, canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

İkas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele Bashiru, Metehan, Tongya, Göktan, Traore, Niang.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği maçına Ömer Faruk Turtay atandı. Turtay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kerem İlitangil üstleniyor. 4. hakem ise Hakan Ülker olarak belirlendi.