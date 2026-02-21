ikas Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ile mağlup etti. İşte detaylar..

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada ikas Eyüpspor evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Ömer Faruk Turtay'ın düdük çaldığı karşılaşmada Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle 1-0 galip gelen taraf oldu.

Bu galibiyetle Eyüpspor ise 21 puana yükselen Eyüpspor 14. sıraya yer alırken, Gençlerbirliği ise 23 puanla 12. sırada kaldı.

24. haftada Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u konuk ederken, Eyüpspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattaki Umut Meraş'ın yaptığı ortada, arka direkte Torres'in vuruşunda Gençlerbirliği savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Taşkın İlter'in vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu'unun pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Jankat Yılmaz'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarpıp kornere gitti.

45+2. dakikada Torres'in sağ kanatta ortasında altıpas çizgisi önündeki Taşkın İlter'in kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

51. dakikada Talha Ülvan'nın ceza yayından çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

61. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Raux Yao'nun vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere attı.

80. dakikada Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Radu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de karşılaşmayı statta izledi.