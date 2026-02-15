Beşiktaş RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri 36. dakikada Davie Selke ve 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi. Konuk ekibin gollerini ise 43. dakikada Oh Hyeon-gyu, 58. dakikada Orkun Kökçü ve 90+7. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş 40 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise 33 puanla 6. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın bu sezon resmi maçlardaki kaybetmeme serisi 14 maça çıktı. Siyah-beyazlılar en son mağlubiyetini Trendyol Süper Lig'de 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

OH HYEON-GYU'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL VE İLK ASİST

Beşiktaş'a ara transferde katılan Oh Hyeon-gyu, Corendon Alanyaspor'un ardından RAMS Başakşehir'i de boş geçmedi. Güney Koreli hücumcu hem siyah-beyazlıların ilk golünü attı hem de Orkun Kökçü'nün golünde asisti yapan isim oldu.

MURILLO VE ASLLANI İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ve Amir Murillo, ilk kez 11'de forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yeni transferler Asllani ve Murillo'yu 11'de görevlendirdi. İki futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev yaptı. Arnavut orta saha oyuncusu Asllani, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve kırmızı kart görmüştü. Murillo ise geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez forma giymişti.

SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir FK karşılaşmasında savunma tandemi değişti. Daha önce Djalo – Emirhan, Agbadou – Emirhan gibi ikilileri deneyen Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında Agbadou – Djalo ikilisini denedi.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir FK'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Montella'ya yardımcısı Hakan Balta da eşlik etti.

VASQUEZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Vasquez'i RAMS Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.

Vasquez, geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.