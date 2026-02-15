Haberler

Haberler Haberleri

Çağrı Hakan Balta kimdir? Çağrı Balta kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, kimin oğlu?

Çağrı Hakan Balta kimdir? Çağrı Balta kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, kimin oğlu?

Eski milli futbolcu Hakan Balta’nın oğlu Hakan Çağrı Balta, futbol kariyeriyle gündemde yer alıyor. Galatasaray U19 Takımı’nda forma giyen Çağrı Balta, bu sezon çıktığı 21 maçta 6 gole imza attı.

A Spor

Giriş Tarihi: 15.02.2026 10:59

Paylaş





ABONE OL

Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Hakan Çağrı Balta, futbol kariyeriyle gündemde yer alıyor.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan gelişmeler sonrası genç oyuncunun ismi iki kulüp arasındaki resmi süreçte anılmaya devam ediyor. Peki, Çağrı Balta kimdir? Çağrı Hakan Balta kaç yaşında, nereli, kimin oğlu ve hangi takımda oynuyor?

ÇAĞRI BALTA KİMDİR?

15 Mayıs 2008 doğumlu olan genç oyuncu, santrfor pozisyonunda görev yapıyor ve sağ ayağını etkili şekilde kullanıyor. Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Çağrı Balta, bu sezon çıktığı 21 maçta 6 gole imza attı. Altyapı kategorilerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun, kulübün sunduğu profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Henüz 17 yaşında olan Çağrı Balta, 15 Mayıs 2026 tarihinde 18 yaşına girecek. Bu tarihin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan gelişmeler sonrası genç oyuncunun ismi iki kulüp arasındaki resmi süreçte anılmaya devam ediyor.