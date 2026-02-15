Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların Çek futbolcusu Vaclav Cerny'den anlamlı bir davranış geldi. 28 yaşındaki oyuncu, üstündeki eşofmanı seremoni sırasında önünde duran ve bu sırada üşüyen çocuğa giydirdi.
Beşiktaş’ta Vaclav Cerny’den anlamlı davranış!
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.02.2026 - 20:14