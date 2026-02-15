Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların Çek futbolcusu Vaclav Cerny'den anlamlı bir davranış geldi. 28 yaşındaki oyuncu, üstündeki eşofmanı seremoni sırasında önünde duran ve bu sırada üşüyen çocuğa giydirdi.