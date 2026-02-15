Matthaus'tan Boey yorumu: Bayern 10 milyon euro'ya bile bırakmalı!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak renklerine bağladığı Sacha Boey için Alman ekibinin efsane isimlerinden Lothar Matthaus açıklamalarda bulundu. İşte Matthaus'un sözleri...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak tekrar kadrosuna kattığı Sacha Boey hakkında Bayern Münih'in efsane ismi Lothar Matthaus konuştu.
Bild'de yer alan habere göre Boey ile ilgili açıklamalar yapan Matthaus, "Galatasaray'ın 15 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Açıkçası bu parayı Boey için ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum.
Bayern'e geri dönmesine ise dur işareti koyarım. Bayern'in de onu 10 milyon euroya bile göndermesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Fransız oyuncu, 2 sene önceki kış transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern'e 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.