Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ekip için ayrılan tribünlerin neredeyse tamamını doldurdu. Beşiktaşlı oyuncular mücadelenin ısınma bölümünde Başakşehir'de kendilerini yalnız bırakmayan taraftarını selamladı.
Beşiktaşlı taraftarlar deplasman tribününü doldurdu!
Yayın Tarihi: 15.02.2026 - 19:33