Göztepe-Zecorner Kayserispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, küme düşme hattında yer alan rakibi Zecorner Kayserispor'u İzmir'de konuk ediyor. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan bu kritik karşılaşmayı haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.