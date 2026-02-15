Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu. Onunla ilgilenmeye çalışıyoruz elimden geldiğince. Biz de o yollardan geçtik. Ben genç oyuncuları seviyorum. Bana Feyenoord'da Robin van Persie ve Dirk Kuyt çok yardımcı oldu. Ben de ilgilenebileceğim kadar yapıyorum. Tek ben değil, tüm arkadaşlarım öyle. İyi bir grup olduk. Hava iyi. Herkes herkesle çok iyi anlaşıyor. Mustafa için ayrı mutluyum. Önemli bir golle 3 puanı getirdi. İnşallah devamı gelir. Buraya milli takımla geliyordum ve zemin çok iyiydi. Bugün zemin ağır ve kaygandı. İstediğimiz oyunu gösteremedik. İlk yarıda zorlandım. Kolay atacağım topları atamadım, top kayıpları oldu. Pes etmedik. İlk golden sonra insan daha da rahat oluyor. İllaki bir pozisyon yakalarım diye maça devam ettim. Kafam daha rahat. Onun sonunda da pozisyona girip golümü attım. En önemli şimdi 3 puan. Zor bir maçtı. Başakşehir de iyi bir takım. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Hava iyi, hava güzel. Herkes herkesle iyi anlaşıyor. Kamplar güzel geçiyor. Pek de sakat hissetmedim son anlarda, yorgundum. O da sahaya endeksli bir şey."