Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ligde 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, kritik deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. Başakşehir ise sahasında kazanarak puan farkını kapatmayı hedefliyor. RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı anlatım...

Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir, Pazar akşamı formda rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, Süper Lig'de ilk beş hedefi doğrultusunda çıkışını sürdürmek isterken; siyah-beyazlılar ise yenilmezlik serisini devam ettirerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Süper Lig'de 37 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 33 puanlı RAMS Başakşehir'in hemen üzerinde bulunuyor. Bu kritik randevu, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilir. RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başladı.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanıyor. Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

RAMS Başakşehir Beşiktaş maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.