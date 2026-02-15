Beşiktaş'a 3 puanı getiren Mustafa Hekimoğlu, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren Mustafa Hekimoğlu açıklamalarda bulundu



İŞTE O SÖZLER

"Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için."