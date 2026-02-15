Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.



İzmir'de oynanan zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı. Göztepe puanını 41 yaptı. Düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor ise 16 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Cherni sol kanatta buluştuğu meşin yuvarlağı, ceza sahası sol çaprazındaki Bokele'ye verdi. Bokele'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu 2 hamlede kontrol etti.

22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso sol kanatta buluştuğu topu ceza sahasına girip altıpastaki Onugkha'ya aktardı. Onugkha'nın yakın mesafeden vuruşunda kalesi Lis, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

28. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Ogün Bayrak, ceza sahası önündeki Miroshi'ye pasını verdi. Miroshi'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.

47. dakikada Janderson'un taçtan gönderdiği topla altıpasta buluşan Godoi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlığı güçlükle çeldi.

65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Krastev'in savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

77. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına Onugkha'nın şutunda kaleci Lis, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.