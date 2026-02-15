Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER



"Bugün kadroya bakarsanız, yüzde 50 oranında değişiklik var. Aldığımız 5 oyuncu da başlayacak. Oyunu farklılaştırmayı düşündük. Güvenli oyun sistemi üzerine çalıştık. Kontrollü oynayan bir Beşiktaş görebiliriz. Daha pozisyon oyunu oynayan, mücadele gücü yüksek bir oyun planlıyoruz. Başakşehir deplasmanı her zaman zordur. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. İyi oynamak, kazanmak istiyoruz. Namağlup serimiz var. Umarım iyi bir oyunla kazanırız."



SIRALAMADA ÜSTÜNÜZDE YER ALAN TAKIMLAR PUAN KAYBETTİ



"Bizim dışımızda bir konu, ilgilendiğimiz bir konu değil. Sadece kendi maçımıza odaklandık. Zor maç oynayacağız. Planlarımızı ona göre yaptık. Kazanmak için ne yapacağımızın da farkındayız. İyi ve güzel bir oyunla galip geliriz.