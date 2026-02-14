Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor maç bilgisi: Saati ve kanalı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanya Oba Stadyumu'nda kritik bir mücadele yaşanacak. Ev sahibi Corendon Alanyaspor, 23 puanla 10. sırada bulunurken, galibiyet hasretine son vermek ve güvenli bölgedeki konumunu sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Konuk Tümosan Konyaspor ise 20 puanla düşme hattının tehlikesinde ve 11 maçtır kazanamıyor. Ligin en çok beraberlik alan takımı Alanyaspor'un ev sahibi avantajı, Konyaspor'un puanlara olan ihtiyacıyla çarpışacak. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu karşılaşma, puan cetvelinin alt sıralarındaki dengeleri yeniden şekillendirebilir. Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...